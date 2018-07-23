Десятки жалоб поступили на ИК №2 в Керчи об избиениях вновь прибывших

Пострадавшие сообщили, что надругательства совершаются в помещениях, не оборудованных и просматриваемых камерами видеонаблюдения. «Профилактическим» избиениям подвергаются все вновь прибывшие, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Правозащитный сайт «ГУЛАГ-Инфо» разместил обращение к руководителю Следственного комитета России по Крыму Михаилу НАЗАРОВУ с просьбой провести проверку в колонии.

Член крымской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Андрей КОЗАРЬ рассказал «Новой газете», что информация об избиениях была получена в ходе визитов в колонию. При этом КОЗАРЬ отметил, что прямых свидетельств нет. «Только на уровне «слышал, что избивают», – сказал он.

«Новая» приводит свидетельства родителей тех, кто прошел керченскую «двушку» или там находится. Они рассказали, что там, в целях профилактики избивают всех вновь прибывших, вымогают деньги.