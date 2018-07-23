Медведев назвал неэффективной работу чиновников в СКФО
23 июля 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подверг критике работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа по вопросам социально-экономического развития региона.
На прошедшем заседании правительственной комиссии обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе. На повестку заседания также были вынесены вопросы приоритетных направлений работы в рамках госпрограмм и социальных проектов.
Дмитрий Медведев назвал работу чиновников по обсуждаемым вопросам неэффективной, а также обратил внимание на то, что недавние кадровые перестановки в аппарате позволяют решать существующие проблемы, в том числе недостаточного финансирования госпрограмм, более эффективно, сообщает РИА Новости.
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