Медведев назвал неэффективной работу чиновников в СКФО

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подверг критике работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа по вопросам социально-экономического развития региона.

На прошедшем заседании правительственной комиссии обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе. На повестку заседания также были вынесены вопросы приоритетных направлений работы в рамках госпрограмм и социальных проектов.

Дмитрий Медведев назвал работу чиновников по обсуждаемым вопросам неэффективной, а также обратил внимание на то, что недавние кадровые перестановки в аппарате позволяют решать существующие проблемы, в том числе недостаточного финансирования госпрограмм, более эффективно, сообщает РИА Новости.