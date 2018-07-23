Украинский боксер А.Усик, уроженец Крыма, хочет приехать к детям в Симферополь

Украинский боксер, уроженец Крыма Александр УСИК собирается приехать на полуостров после победы над Муратом ГАССИЕВЫМ.

Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции. УСИК отметил, что не видел своих детей, который сейчас находятся у бабушки в Симферополе, два месяца, сообщают "Аргументы недели-Крым".

«Я поеду в Киев, соберу вещи и быстренько к детям», – отметил боксер.

УСИК рассказал, что пару дней назад общался с дочкой по телефону, а сыновей неделю не видел «даже в телефоне».

«Я очень соскучился за своими детьми и естественно я хочу поехать, увидеть их, обнять, побаловаться. Домой отдыхать с женой и с детьми», – добавил он.

Стоит отметить, что сегодня утром УСИК уже прилетел в Киев. Его встречали болельщики, журналисты, а также пассажиры, специально задержавшиеся в аэропорту, чтобы увидеть боксера.

Напомним, что УСИК одержал победу над Муратом ГАССИЕВЫМ в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.