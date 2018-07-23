Забайкалье уходит под воду. Мэры спасают свои дома

Уже вторую неделю целые сёла Забайкалья уходят под воду в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Началось стихийное бедствие ещё 8 июля и до сих пор ему не видно конца и края.



Метеорологи говорят, что такого в регионе не было последние 80 лет. И это ещё не предел. Ущёрб, вызванный природной стихией, превысил миллиард рублей. Не говоря о человеческих жизнях, которые оказались под угрозой в результате отсутствия дорожных коммуникаций с внешним миром. Особенно это касается стариков, больных, инвалидов.



Власти пытаются смягчить последствия ущерба, нанесённого 700 жилым домам, 1500 приусадебным участкам, 2800 дачам. Официально прописанные получают по 100 тыс. рублей компенсаций за утрату жилья, пот 50 тыс. - утрату имущества, и по 10 тыс. каждому прописанному. Люди пытаются спасти хоть часть своего имущества, просушить дома, но вряд ли это получится - скоро в край придут холода и дома так и останутся непригодными для проживания.



Добровольцы и благотворительные организации помогают населению. Но поразительнее всего, что спасение утопающих стало делом рук самих утопающих, как показывает прописная истина. Людей до глубины души возмутило поведение мэров городов, которые в первую очередь бросились спасать свои собственные дома. "Мэр городка Шилка Сергей Сиволап в 5 утра в день первого наводнения отсыпал свой дом, чтобы его не затопило. Вся техника города в то утро съехалась к его дому. Аналогичная ситуация произошла с читинским мэром: 13 июля жители дачного кооператива «Биофабрика», где находится дом главы Читы Анатолия Михалева, заблокировали дорогу КАМАЗам с грунтом. Жителей возмутило, что вернувшийся из отпуска мэр решил позаботиться только о себе", - пишет "Новая газета".



Интересно, что эти нерадивые хозяйственники заранее знали о наводнении, когда их избиратели ещё и ни сном и ни духом об этом не ведали, видимо, по служебной линии им такие предупреждения стали поступать для спасения утопающих, но спасение они начали с себя. Какой позор на всю жизнь и весь свой род!



Отрезанным от мира сёлам добровольцы оказывают продовольственную помощь, делятся новостями, у стихии отвоёвывается дом за домом, но тут из русла вышла река Ага, затопив более 90 домов села Амитхаша. Борьба со стихией продолжается.



