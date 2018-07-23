Астрономы предупреждают: завтра Землю накроет магнитная буря

Астрономы предупреждают, что во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отмечается, что речь идет о магнитной буре первого уровня G1 по пятибалльной шкале, которая начнется в 6 утра по московскому времени и будет в силе до полудня, передает РИА "Новости".

Отмечается, что бури такого класса способны оказывать небольшие влияния на полеты космических аппаратов.

Напомним, предыдущие магнитные бури были зафиксированы 28 июня, 7 и 6 мая. С начала текущего года самая сильная была замечена 20 апреля.