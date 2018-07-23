Астрономы предупреждают: завтра Землю накроет магнитная буря
23 июля 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы предупреждают, что во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Отмечается, что речь идет о магнитной буре первого уровня G1 по пятибалльной шкале, которая начнется в 6 утра по московскому времени и будет в силе до полудня, передает РИА "Новости".
Отмечается, что бури такого класса способны оказывать небольшие влияния на полеты космических аппаратов.
Напомним, предыдущие магнитные бури были зафиксированы 28 июня, 7 и 6 мая. С начала текущего года самая сильная была замечена 20 апреля.
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