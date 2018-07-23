В России начали отслеживать реакцию людей в соцсетях на действия власти

В ряде регионов России проходит тестирование программа, позволяющая отслеживать реакцию жителей в социальных сетях на действия властей. К следующему году она будет внедрена по всей стране.

Новая система мониторинга позволяет отслеживать информационные поводы, негативные мнения, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности жителей по ключевым словам в режиме реального времени в пяти социальных сетях. Это «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и «Одноклассники».

«Инцидент менеджмент» - это браузерная система, то есть администратор может зайти в нее с любого браузера, на компьютер не нужно устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Сообщения, выделяемые системой по ключевым словам в соцсетях, попадают к администратору. Все сообщения по одной теме объединяются в один кейс и сортируются по профилям на уровне местных муниципалитетов или министерств, которые должны ответить на сообщения в течение суток с момента регистрации сообщения в сети. Ответ также приходит и администратору системы.

Власти стали уделять больше внимания реакции общества в соцсетях после инцидентов в кемеровской «Зимней вишне» и ситуацией с мусорным полигоном в Волоколамске.

«Региональные власти продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в интернете. Администрации президента надоело бороться с последствиями некомпетентности местных чиновников», - пояснил такую необходимость источник в беседе с РБК.

Пока что программа действует в тестовом режиме в десяти регионах страны, а именно в тех, где осенью пройдут выборы губернаторов. К концу года система мониторинга будет распространена по всей России.