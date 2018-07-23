Сегодня в Москве будет тепло и дождливо

В понедельник, 23 июля, москвичей ожидает теплая и облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. А вот к середине недели в столицу вернется настоящая летняя жара, сообщают синоптики.

Сегодня утром в столице будет прохладно и дождливо, температура 16-18 градусов. Днем воздух прогреется до +23-25 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

А вот к среде, по прогнозам синоптиков, погода в столичном регионе переменится. Тропические ливни покинут регион, и в Москву вернется настоящая летняя жара. Синоптики обещают, что столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов, а к следующим выходным могут даже перевалить за эту отметку, сообщает М24.