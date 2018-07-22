В Ярославле проводится расследование по факту избиения заключенного в колонии

В Ярославле проводится расследование по факту избиения заключенного сотрудниками исправительной колонии № 1. Видеозапись с пытками заключенного сотрудниками колонии опубликовала "Новая газета".

По данныи издания, инцидент произошел в июне 2017 года. ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

17 сотрудников колонии №1 отстранены от исполнения обязанностей, - сообщает ТАСС. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин уточнил, что работники колонии - местные жители. По словам Бабуркина, сейчас в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства.

Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. Опрашивают заключенных колонии. По их утверждению, в ходе проверок в колонии опрашивают каждого из них, и они не чувствуют никакого давления, сообщает РИА Новости.

Видеозапись избиения заключенного предоставили юристы фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.