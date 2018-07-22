Настоящее жаркое лето вернется в Москву через неделю

Синоптики прогнозируют, что в Москву и столичных регион через неделю, к будущим выходным вернется жара. В Москве, Подмосковье и соседних областях сейчас стоит погода как в тропиках, тепло и очень влажно. Ни один день в столице на завершающейся неделе не остался без ливня. МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и грозе вечером

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опрогнозирует изменение погоды со среды, 25 июля. Дождь в среду еще может пройти, но в последующие дни облака начнут уменьшаться. Давление начнет расти. По словам синоптика, летом при повышениии давления небо очищается от облаков, лучи солнца начинают пригревать сильнее. С четверга, 26 июля, температура воздуха будет около 30 градусов. В пятницу-субботу будет еще жарче.

Гидрометцентр пообещал в конце июля настоящую летнюю жару.