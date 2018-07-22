Эксперты сообщили о росте продаж в Москве новых автомобилей премиум-класса
22 июля 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты аналитического агентства "Автостат" сообщили о росте продаж в Москве новых автомобилей премиум-класса. В январе–мае текущего года москвичи купили 19,5 тысячи автомобилей марок Mercedes, BMW и Audi.
За первые пять месяцев этого года показатель продаж премиальных машин вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — было продано 19,5 тысяч автомобилей.
Также в рейтинг попали автомобили Lexus, Volvo , Land Rover, Porsche, Infiniti, Mini и Jaguar.
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