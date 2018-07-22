Появились подробности гибели детей на реке Бузан под Астраханью

Под Астраханью на реке Бузан в воскресенье опрокинулась лодка, в которой находилось девять детей. В результате троих из них спасти не удалось. В настоящее время проводятся поиски утонувших детей.

По версии следствия, вечером в воскресенье, 22 июля, житель Астраханской области переправлял на лодке группу детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района.

Во время переправы лодка опрокинулась, дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули.

Следственными органами СКР по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели детей по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели МЧС, Волгоспаса и психологи. На данный момент известно, что тело одного из утонувших детей найдено.