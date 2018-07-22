Эксперты подсказали, как водителю не уснуть за рулем в дальней поездке

Эксперты составили несколько подсказок водителям, собравшимся в дальнюю поездку. В сезон отпусков многие автовладельцы предпочитают путешествовать на своем собственном авто. Так как во время поездки водителя сопровождает монотонный звук работающего двигателя, бывают моменты, клонит в сон. Эксперты предлагают заранее позаботиться о дальнем пути.

Лучше всего ехать в компании разговорчивых людей. Опытные водители рекомендуют, чтобы пассажир, находящийся на первом сидении, периодически затевал разговор с водителем.

Если водитель начал ощущать, что сильно клонит в сон, "слипаются" глаза, необходимо остановиться, аккуратно припарковаться на обочине и отдохнуть. Порой достаточно 15-20 минут, чтобы бодро продолжить поездку.

Оказывается, в сон клонят горячие напитки, даже кофе. А вот холодные наоборот, заставляют мозг напрячься, пробуждают организм. Хорошо в поездке слушать разную музыку, периодически переключать радиостанции или менять диски.

Еще позволяет долго бодрствовать запах цитрусовых. Возьмите с собой лимон. Можно даже попробовать дольку, вкус лимона поможет сконцентрировать внимание водителя.

И думайте о цели поездки.