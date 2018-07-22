Проститься с первой женой Высоцкого пришли сотни человек

Сегодня в Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с Изольдой Высоцкой – актрисой театра, первой женой легендарного советского барда Владимира Высоцкого. Проститься с ней пришли сотни человек. В Свердловской области умерла первая жена Владимира Высоцкого

«Пришли сотни человек: актеры, режиссеры, журналисты, зрители, друзья. Было много теплых слов и слез. Прощание состоялось вне стен театра, она так хотела. Говорила, что на сцене нужно играть, а не лежать», - рассказала директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова.

Изольда Константиновна Высоцкая похоронена на «Аллее Славы» кладбища Нижнего Тагила. С именем актрисы была связана целая эпоха в жизни Нижнетагильского драматического театра, в котором она служила. В честь Изы Высоцкой на здании театра планируется установить мемориальную доску.

«Иза Константиновна была великим мастером сцены, примером для всех. Театру очень повезло, что такой человек работал здесь. Она играла до последнего, завершила театральный сезон. Болела последний год, но особо не распространялась об этом», - цитирует Ольгу Анисимову «Труд».