Эксперты прокомментировал мнение Путина о пенсионном возрасте

Президенту РФ Владимиру Путину, как и большинству россиян, не нравится повышение пенсионного возраста. Свое мнение о пенсионном законодательстве российский лидер высказал 20 июля в Калининграде на встрече с волонтерами завершившегося в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

Эксперт Вячеслав Смирнов прокомментировал мнение Владимира Путина о пенсионном возрасте, - сообщает газета "Взгляд". "Президент конкретно сказал, что предлагаемые варианты изменения пенсионного возраста ему не нравятся", - отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По мнению эксперта, изменения пенсионного законодательства требуются. Смирнов объяснил, что в прошлом были допущены ошибки, и сейчас необходимо провести изменения, чтобы через 5-10 лет у россиян была хорошая пенсия и было откуда её платить.

В Калининграде волонтеры прямо задали вопрос Путину о его мнении по повышению пенсионного возраста.

По словам российского лидера, этот "очень чувствительный вопрос" для большого количества россиян "не вчера возник", а обсуждается с разной "интенсивностью на протяжении многих лет". И разные варианты предлагались. " Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста", - заявил президент. Он уверяет, что и "в Правительстве мало таких людей, которым это нравится". Путин призвал "основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики, перспективах её развития, социальной сферы".