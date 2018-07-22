В сети опубликована видеозапись страшного дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге в районе 28 километра. В результате ДТП погиб водитель, протаранивший сразу четыре дорогих автомобиля модели "Ягуар", и его пассажирка. В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети

Авария произошла в ночь на субботу, 21 июля. Очевидцы рассказали, что водитель машины не справился с управлением, вылетел с проезжей части на стоянку автосалона Jaguar и Land Rover, на которой протаранил четыре дорогих "Ягуара", - сообщает "МК". От полученных травм 30-летний водитель и 24-летняя пассажирка скончались на месте. Пострадали еще два человека, один пассажир госпитализирован.