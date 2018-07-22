В Севастополе корабли ЧФ приступили к тренировкам для парада на День ВМФ

Корабли Черноморского флота и личный состав воинских формирований, который будет участвовать в параде на День ВМФ, приступил к общим тренировкам в Севастопольской бухте, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, в параде примут участие экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, экипажи морской авиации Черноморского флота, летчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Во время репетиций отрабатывают самые сложные эпизоды, в которых задействованы военнослужащие. Также проверяется хронометраж развертывания сил, оценивается необходимость дополнительных мер.