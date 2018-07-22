//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Гречка считает раскритиковавшую ее Земфиру классной
- Любовь Толкалина подарила родителям, попавшим в ДТП, надежный внедорожник
- "Она поклоняется дьяволу", уверен блогер.Успех Бузовой объяснили связью с бесами
- Подписчики раскритиковали яркий макияж и слишком пухлые губы Бузовой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и грозе вечером
22 июля 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие часы в Москве ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможен порывистый ветер до 15 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. Рекомендуется воздержаться от поездок на транспорте.
«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в экстренном предупреждении МЧС по Москве.
МЧС рекомендует гражданам не выходить на улицу без необходимости и по возможности воздержаться от поездок на транспорте. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, напоминают спасатели. Не паркуйте машины под деревьями, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Постарайтесь переждать непогоду в капитальном строении.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Лживые СМИ принизили "великолепную встречу с Путиным", заявил Трамп
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Израиль сообщил об эвакуации из Сирии 800 членов "Белых касок"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Бокс/MMA
Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом
//Общество
Эксперты прокомментировал мнение Путина о пенсионном возрасте
//Новости партнеров
//Спорт
//Общество
Опубликован отчет, согласно которому, в России живут сотни тысяч рабов
//Спорт
//Новости СМИ2
Любовь Толкалина подарила родителям, попавшим в ДТП, надежный внедорожник
//Общество
//В мире
ВСУ сформировали группу снайперов для ликвидации неугодных лидеров нацбатальонов
//Новости Redtram
Из-за ЧМ-2018 больше купающихся в московских водоемах нуждаются в помощи
//В мире
//В мире
Госдума: Усик сделал для отношений с РФ больше, чем президент Украины
//В мире
//В мире
Советник Рейгана высказалась о приглашении Путина в Вашингтон
Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле
//В мире
В Госдуме высказались о словах Порошенко насчет победы Усика
//В мире
Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон
//В мире
//В мире
Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины
На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых
Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена