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МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и грозе вечером

22 июля 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и грозе вечером
Фото: pixabay.com

В ближайшие часы в Москве ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможен порывистый ветер до 15 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. Рекомендуется воздержаться от поездок на транспорте.

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в экстренном предупреждении МЧС по Москве.

МЧС рекомендует гражданам не выходить на улицу без необходимости и по возможности воздержаться от поездок на транспорте. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, напоминают спасатели. Не паркуйте машины под деревьями, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Постарайтесь переждать непогоду в капитальном строении.

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Власти Британии планируют заключить сделку по Brexit в октябре

Власти Британии планируют заключить сделку по Brexit в октябре

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Валуев о попытке политизировать победу Усика: "убогий финт"

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Кран обрушился на стройке моста через Амур из-за паводка

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Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле

Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле

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В Госдуме высказались о словах Порошенко насчет победы Усика

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Может быть, мы еще не можем расстаться с играми ЧМ-2018, после увиденного очень сложно анализировать игру наших команд, и в частости «Зенита». На самом деле, ситуация у Семака – сложнейшая.

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Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон

Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон

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Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области

Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области

В шахте "Центральная" в Челябинской области произошло возгорание. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, на поверхность были оперативно выведены более 160 горнорабочих.

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Специалисты проанализировали последние данные и составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. Список, состоящий из пятидесяти артистов, опубликовало американское издание Billboard.

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Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди

Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди

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На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых

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Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее

Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее

Россиянин Мурат Гассиев, потерпевший поражение в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, пообещал в будущем вернуться на ринг более сильным, чем в настоящий момент.

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В театре Вахтангова рассказали о состоянии Владимира Этуша

Утром в воскресенье, 22 июля, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок предоставил информацию о состоянии здоровья народного артиста СССР Владимира Этуша. Актер был госпитализирован 13 июля.

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