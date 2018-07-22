МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и грозе вечером

В ближайшие часы в Москве ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможен порывистый ветер до 15 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. Рекомендуется воздержаться от поездок на транспорте.

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в экстренном предупреждении МЧС по Москве.

МЧС рекомендует гражданам не выходить на улицу без необходимости и по возможности воздержаться от поездок на транспорте. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, напоминают спасатели. Не паркуйте машины под деревьями, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Постарайтесь переждать непогоду в капитальном строении.