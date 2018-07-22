//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Названа причина массового отказа офицеров ВСУ воевать с ополченцами Донбасса
2

Выложен вероятный план удара России по Украине в ответ на нападение ВСУ на Крым
3

Греческий прорицатель объявил победителя грядущей Третьей мировой войны
4

Опубликован поэтапный сценарий разгрома ВСУ армией РФ в случае агрессии Украины
5

Ученый: Нибиру приблизилась к Земле, последствия плачевны

//Общество 13+

"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет

22 июля 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет
Фото: YouTube

Зрительные иллюзии художника из Сербии Мирьяны Кики Милошевич просто взорвали интернет-пространство. Ее работы завораживают десятки тысяч зрителей.

Сама Мирьяна говорит, что причина ее популярности безработица. Два года назад она осталась без работы и начала заниматься бодиартом. И так у нее это удачно получалось, что теперь за каждой работой на ее YouTube-канале следят более четырехсот тысяч подписчиков.

«Создать иллюзию не просто. Сначала мне нужен один день, чтобы расслабиться, послушать музыку. Это вдохновляет. Затем я готовлю краску, мои три зеркала, и начинаю рисовать. Чтобы создать образ, иногда мне нужно два часа, а иногда и все девять», - цитирует художницу thesun.co.uk.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Косачев считает поправки в японском законе о Курилах "крайне неудачными"

Косачев считает поправки в японском законе о Курилах "крайне неудачными"

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался об изменениях в японском законе о спорных территориях. Внесение изменений является "крайне неудачным решением".

//В мире

На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против России

На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против России

Украина уговаривает своих европейских и американских партнеров ввести санкции в отношении российских портов на Черном море в ответ на российскую блокаду украинских портов в Азовском море.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Захарова прокомментировала скандальную фразу дипломата РФ

Захарова прокомментировала скандальную фразу дипломата РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, обращенную к постпреду Великобритании и вызвавшую скандал в ООН.

//Наука

У марсохода NASA не получилось пробурить странную скалу

У марсохода NASA не получилось пробурить странную скалу

Команда Curiosity выбрала неделю назад скалу для бурения, присвоив ей имя Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур неожиданно застрял в скале, пройдя только несколько сантиметров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Криминал

В Кении убили гражданина России

В Кении убили гражданина России

Сегодня стало известно об убийстве россиянина, 45-летнего Андрея Васильева, в Кении. Он погиб в четверг вечером в Найроби. Россиянина застрелили грабители, когда он стоял в "пробке" на одной из центральных улиц.

//В мире

Человек захватил заложников в одном из магазинов Лос-Анджелеса, есть жертва

Человек захватил заложников в одном из магазинов Лос-Анджелеса, есть жертва

Молодой житель США в минувшую субботу захватил заложников в продуктовом магазине Trader Joe's в Лос-Анджелесе. Согласно последней информации полиции, в результате случившегося погиб один человек.

//Шоу-бизнес

Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом

Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом

Недавно российские СМИ написали, что популярная ведущая Ксения Стриж усыновила ребенка из детского дома. А сегодня стало известно, что 15-летний Никита вернулся в свой детдом в Челябинске.

//Шоу-бизнес

54-летняя жена Игоря Крутого продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

54-летняя жена Игоря Крутого продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Супруга известного композитора Игоря Крутого поразила поклонников своим внешним видом. Ольга, которой исполнилось 54 года, продемонстрировала идеальную фигуру в слитном купальнике ярко-красного цвета.

//Шоу-бизнес

Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле

Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников своими шпагатами. На сей раз артистка, находящаяся в настоящий момент на отдыхе, сфотографировалась на водном мотоцикле.

//В мире

Российские ПВО уничтожили два неизвестных беспилотника у базы Хмеймим

Российские ПВО уничтожили два неизвестных беспилотника у базы Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения. Оба дрона дважды приближались к территории авиабазы Хмеймим в Сирии.

//Новости партнеров

//Общество

"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет

"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет

Зрительные иллюзии художника из Сербии Мирьяны Кики Милошевич просто взорвали интернет-пространство. Ее работы завораживают десятки тысяч зрителей. Мирьяна говорит, что причина ее популярности - безработица

//В мире

В Госдуме высказались о словах Порошенко насчет победы Усика

В Госдуме высказались о словах Порошенко насчет победы Усика

В воскресенье член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о словах президента Украины Петра Порошенко насчет победы боксера Усика.

//Спорт

У «Зенита» появилась игра. «Интер»(Милан) - «Зенит»( Санкт-Петербург ) 3:3

У «Зенита» появилась игра. «Интер»(Милан) - «Зенит»( Санкт-Петербург ) 3:3

Может быть, мы еще не можем расстаться с играми ЧМ-2018, после увиденного очень сложно анализировать игру наших команд, и в частости «Зенита». На самом деле, ситуация у Семака – сложнейшая.

//В мире

Израиль сообщил об эвакуации из Сирии 800 членов "Белых касок"

Израиль сообщил об эвакуации из Сирии 800 членов "Белых касок"

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон в воскресенье сообщил об эвакуации из Сирии активистов "Белых касок" и членов их семей. Это произошло по просьбе США, европейских стран и Канады.

//В мире

Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон

Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон

В воскресенье, 22 июля, глава национальной разведки США Дэниэл Коутс прокомментировал свою реакцию на намерение Белого дома пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон грядущей осенью.

//Происшествия

Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области

Пожар вспыхнул в шахте в Челябинской области

В шахте "Центральная" в Челябинской области произошло возгорание. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, на поверхность были оперативно выведены более 160 горнорабочих.

//В мире

Названы самые высокооплачиваемые музыканты планеты

Названы самые высокооплачиваемые музыканты планеты

Специалисты проанализировали последние данные и составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. Список, состоящий из пятидесяти артистов, опубликовало американское издание Billboard.

//Происшествия

Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди

Пожар вспыхнул в московской многоэтажке, пострадали люди

Утром в воскресенье стало известно, что в многоэтажном жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного ГУ МЧС России, возгорание случилось на 17-м этаже.

//Новости СМИ2

//В мире

Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложит президенту Петру Порошенко присвоить звание героя боксеру Александру Усику. Накануне украинец одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала свадьбу певца

Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала свадьбу певца

Бывшая жена артиста Эмина Агаларова, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева высказалась о свадьбе певца. Пышное бракосочетание состоялось 14 июля, однако его до сих пор обсуждают в сети.

//Расследования

На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых

На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых

Неизвестный злоумышленник выстрелил на востоке Москвы из травматического пистолета в двух граждан. Согласно последней информации правоохранительных органов, серьезный конфликт возник из-за женщины.

//Спорт

Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее

Гассиев, проигравший украинцу Усику, пообещал вернуться на ринг сильнее

Россиянин Мурат Гассиев, потерпевший поражение в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, пообещал в будущем вернуться на ринг более сильным, чем в настоящий момент.

//Шоу-бизнес

Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена

Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена

Главный «физрук» страны Дмитрий Нагиев подработал тамадой на свадьбе богатого бизнесмена. На широкую ногу в Барнауле отпраздновали свадьбу Марии Тимофеевой и "возрастного" бизнесмена из Новокузнецка.

//Культура

В театре Вахтангова рассказали о состоянии Владимира Этуша

В театре Вахтангова рассказали о состоянии Владимира Этуша

Утром в воскресенье, 22 июля, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок предоставил информацию о состоянии здоровья народного артиста СССР Владимира Этуша. Актер был госпитализирован 13 июля.

//Новости Redtram

//Политика

Вице-президент США высказался о встрече Трампа с Путиным

Вице-президент США высказался о встрече Трампа с Путиным

Вице-президент США Майкл Пенс высказался о встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Российской Федерации Владимира Путина в Хельсинки, которая состоялась в начале текущей недели.

//В мире

Министр экономики Франции сообщил о старте торговой войны между Евросоюзом и США

Министр экономики Франции сообщил о старте торговой войны между Евросоюзом и США

Глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сделал в минувшую субботу резонансное заявление. По словам политика, между ЕС и Соединенными Штатами Америки началась торговая война.

//В мире

В Италии назвали сумму ущерба от антироссийских санкций

В Италии назвали сумму ущерба от антироссийских санкций

Бывший итальянский сенатор Роберто Мура в ходе встречи с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым рассказал, какую сумму потеряла Италия из-за антироссийских санкций. Цифры оказались весьма большими.

//В мире

Эквадор планирует вскоре выдать Ассанжа британским властям

Эквадор планирует вскоре выдать Ассанжа британским властям

Эквадор в ближайшее время намерен выдать британским властям основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

//В мире

Самолет ВВС Великобритании вновь был замечен у российской границы

Самолет ВВС Великобритании вновь был замечен у российской границы

Утром в воскресенье стало известно, что у границ России было вновь зафиксировано британское воздушное судно. Речь идет о самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1.

//В мире

"Самая горячая" бабушка боится, что грудь 6 размера ее убьет

"Самая горячая" бабушка боится, что грудь 6 размера ее убьет

Грудные импланты шестого размера отравляют жизнь сексуальной бабушке из Австралии по имени Джина Стюарт. 47-летняя Джина является мамой четверых детей и бабушкой. У нее очаровательная внучка.

//Политика

Украинский политолог: референдум может быть только по вопросу покаяния

Украинский политолог: референдум может быть только по вопросу покаяния

Украинский политолог Запорожский в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале заявил, что референдум в Донбассе возможен лишь с одним вопросом: "Донбассцам каяться перед Украиной на коленях или стоя?"

//Криминал

СМИ: бывшего КВН-щика убили в Казахстане

СМИ: бывшего КВН-щика убили в Казахстане

Экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в Актау, трагедия случилась в ночь на 21 июля в одном из баров города. Подробности убийства журналистам рассказали друзья погибшего.

//Происшествия

В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети

В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети

Сегодня вечером на трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла страшная авария. Легковой автомобиль во время обгона ударился о фуру и влетел во встречную машину. погибли пять человек, среди них несколько детей.

//В мире

Составлен список "продающих" гражданство стран

Составлен список "продающих" гражданство стран

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В рейтинге числятся десять государств.

//Шоу-бизнес

Долина поразила выходом в свет без косметики

Долина поразила выходом в свет без косметики

Популярная певица Лариса Долина посетила фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» в Латвии вместе со своей 6-летней внучкой. Несмотря на отсутствие какого-либо макияжа, Долина выглядела гораздо моложе своих 62 лет.

//В мире

Служба безопасности Трампа "очень внимательно" проверила подаренный Путиным мяч

Служба безопасности Трампа "очень внимательно" проверила подаренный Путиным мяч

Футбольный мяч, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, проверили на наличие шпионского оборудования и другие приспособления, представляющие угрозу безопасности.

//Здоровье

Специалисты рассказали, как снизить риск заболевания раком груди

Специалисты рассказали, как снизить риск заболевания раком груди

Сотрудники Гарвардской школы исследовали взаимосвязь рациона питания и развития рака груди. Выяснилось, что риск возникновения заболевания меньше при принятии в пищу большого количества свежих овощей и фруктов.

//В мире

США массово скупает у Украины стрелковое оружие

США массово скупает у Украины стрелковое оружие

США закупили в 2017 году пятнадцать тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов, произведенных на заводах Украины, заявила Госслужба экспортного контроля Украины.

//В мире

Отец Бутиной рассказал, что она делала в США

Отец Бутиной рассказал, что она делала в США

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин уверен, что его дочь не совершала никаких противоправных поступков, она сутки напролет занималась обучением, совершенствуя английский язык.

//Шоу-бизнес

Галкин продемонстрировал вокальные способности сына

Галкин продемонстрировал вокальные способности сына

В новом видео, которое опубликовал Максим Галкин в социальной сети, его дети радуют поклонников своими талантами. Сын Гарри поет песни на разных языках, а дочь Лиза исполняет собственный танец.

//В мире

На Украине увеличилось количество случаев торговли людьми

На Украине увеличилось количество случаев торговли людьми

Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ) Национальной полиции Украины Артём Крищенко сообщил, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.

//Происшествия

Для спасения мужчины от агрессивного козла пришлось задействовать вертолет

Для спасения мужчины от агрессивного козла пришлось задействовать вертолет

Нападение горного козла на мужчину, совершавшего утреннюю пробежку, произошло в коммуне Бодинар-сюр-Вердон. Спасаясь от агрессивного животного, бегун был вынужден взобраться на дерево и уже оттуда вызвать спасателей.

//Общество

Сергей Карякин рассказал, что конфликт между ним и Каспаровым завершен

Сергей Карякин рассказал, что конфликт между ним и Каспаровым завершен

В 2017 году 13-ый чемпион мира по шахматам Гарри КАСПАРОВ подверг сомнению мастерство крымского спортсмена, после чего между ними началось противостояние

//Общество

Ученые проводят исследования в российской крепости 19 века «Керчь»

Ученые проводят исследования в российской крепости 19 века «Керчь»

Специалисты фонда «Археология» проводят исследования в самой крупной российской крепости 19 века «Керчь», которая расположена прямо напротив Крымского моста

//Происшествия

Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США

Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США

Пожарные города Остин (штат Техас) дважды за неделю выезжали тушить завод из-за самопроизвольного возгорания кукурузных чипсов. Об этом сообщается на странице пожарного департамента города в Facebook.

//В мире

Британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

Британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

Британское издание Daily Mail сравнило самолеты глав государств России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла их встреча.

//Шоу-бизнес

Как Екатерина Варнава смогла похудеть на 20 килограммов

Как Екатерина Варнава смогла похудеть на 20 килограммов

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава похудела 20 килограммов. Она рассказала, как ей это удалось. По словам артистки, лучший способ -это совет Фаины Раневской: "Ешь голой перед зеркалом!".

//Здоровье

В пассивном курении нашли новую опасность

В пассивном курении нашли новую опасность

Сотрудники Йоркского университета Британии провели ряд исследований. Они показали, что пассивное курение ведет к проблемам полноценного вынашивания ребенка и увеличивает риск мертворождений.

//Общество

В ФСБ подсчитали: мобильная связь подорожает на 10% из-за «закона Яровой»

В ФСБ подсчитали: мобильная связь подорожает на 10% из-за «закона Яровой»

В ФСБ подсчитали во сколько ведомству обойдется хранение пользовательских данных интернет-трафика граждан России. В итоге получилось, что выполнение «закона Яровой» увеличит тарифы мобильной связи на 10%.

//Наука

В NASA сообщили, когда Луна станет обитаемой

В NASA сообщили, когда Луна станет обитаемой

Американское космическое агентство собирается создать базу на Луне, на которой будут постоянно жить американские астронавты. Такую станцию планируют создать на спутнике Земли в ближайшие восемь лет.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры