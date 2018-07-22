"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет

Зрительные иллюзии художника из Сербии Мирьяны Кики Милошевич просто взорвали интернет-пространство. Ее работы завораживают десятки тысяч зрителей.

Сама Мирьяна говорит, что причина ее популярности безработица. Два года назад она осталась без работы и начала заниматься бодиартом. И так у нее это удачно получалось, что теперь за каждой работой на ее YouTube-канале следят более четырехсот тысяч подписчиков.

«Создать иллюзию не просто. Сначала мне нужен один день, чтобы расслабиться, послушать музыку. Это вдохновляет. Затем я готовлю краску, мои три зеркала, и начинаю рисовать. Чтобы создать образ, иногда мне нужно два часа, а иногда и все девять», - цитирует художницу thesun.co.uk.