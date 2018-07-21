Сергей Карякин рассказал, что конфликт между ним и Каспаровым завершен

В 2017 году 13-ый чемпион мира по шахматам Гарри КАСПАРОВ подверг сомнению мастерство крымского спортсмена, после чего между ними началось противостояние, пишут "Аргументы недели-Крым".

Приехавший 20-го июля в «Артек» Сергей КАРЯКИН рассказал, что, по его мнению, инцидент между ним и КАСПАРОВЫМ исчерпан. «Был конфликт. Но после этого мы играли в турнире. Я у него выиграл. После партии мы общались. Можно сказать, что конфликт исчерпан», – сказал КАРЯКИН «Аргументам недели-Крым».

В «Артек» КАРЯКИН приехал в международный День шахмат, чтобы сыграть одновременную игру с несколькими маленькими спортсменами, отдыхающими в детском лагере.

Напомним, что КАСПАРОВ резко высказался в адрес КАРЯКИНА после матча крымчанина с норвежцем Магнусом КАРЛСЕНОМ. Тогда КАСПАРОВ заявил, что победа КАРЯКИНА могла бы стать недоразумением и что звезды должны были встать в необычную конфигурацию, чтобы шахматист уровня КАРЯКИНА обыграл шахматиста уровня КАРЛСЕНА.