Ученые проводят исследования в российской крепости 19 века «Керчь»
21 июля 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты фонда «Археология» проводят исследования в самой крупной российской крепости 19 века «Керчь», которая расположена прямо напротив Крымского моста, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как рассказал директор по развитию фонда Олег МАРКОВ, работы в крепости были поддержаны грантом президента Росии, благодаря чему к исследованиям привлекли большое количество волонтеров.
Отмечается, что за три недели от земли и мусора очистили редюит прикрытого пути. В нем археологи раскопали помещение дровяного склада и основание печи, которая, по всей видимости, была взорвана, от чего обрушилась часть стены здания и перекрытия.
Участникам смогли докопаться до первоначальных каменных полов сооружения. Для этого пришлось снять до двух метров шлака состоящего из слоев земли и спрессованных свиных экскрементов, так как там находилась свиноферма.
Во время расчистки ученые нашли фрагмент так называемой «марсельской» черепицы с изображением лежащего льва.
Весь процесс на территории крепости проходит под контролем заведующего научно-исследовательским отделом «Керченская крепость» Юрием БЕЛИКОМ и руководителем проекта «База Ак-Бурун» фонда «Археология» Александром АХРЕМЕНКО.
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