Ученые проводят исследования в российской крепости 19 века «Керчь»

Специалисты фонда «Археология» проводят исследования в самой крупной российской крепости 19 века «Керчь», которая расположена прямо напротив Крымского моста, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как рассказал директор по развитию фонда Олег МАРКОВ, работы в крепости были поддержаны грантом президента Росии, благодаря чему к исследованиям привлекли большое количество волонтеров.

Отмечается, что за три недели от земли и мусора очистили редюит прикрытого пути. В нем археологи раскопали помещение дровяного склада и основание печи, которая, по всей видимости, была взорвана, от чего обрушилась часть стены здания и перекрытия.

Участникам смогли докопаться до первоначальных каменных полов сооружения. Для этого пришлось снять до двух метров шлака состоящего из слоев земли и спрессованных свиных экскрементов, так как там находилась свиноферма.

Во время расчистки ученые нашли фрагмент так называемой «марсельской» черепицы с изображением лежащего льва.

Весь процесс на территории крепости проходит под контролем заведующего научно-исследовательским отделом «Керченская крепость» Юрием БЕЛИКОМ и руководителем проекта «База Ак-Бурун» фонда «Археология» Александром АХРЕМЕНКО.