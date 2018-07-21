В ФСБ подсчитали: мобильная связь подорожает на 10% из-за «закона Яровой»

Федеральная служба безопасности России подсчитала во сколько ведомству обойдется хранение пользовательских данных интернет-трафика граждан России. В итоге получилось, что выполнение «закона Яровой» увеличит тарифы мобильной связи на 10%.

По подсчетам специалистов ФСБ затраты российских операторов мобильной связи неизбежно вырастут, и естественно все это бремя ляжет на плечи рядовых пользователей связи. Однако, как сообщает Reuters, цифра, которую назвали спецы из госбезопасности не соответствует действительности. На самом деле, независимые эксперты уверены, что расходы будут в два раз больше.

Так, Леонид Блинов – президент уральской ассоциации операторов связи сообщил, что мобильные операторы за услуги россиянам за прошлый год получили 1,74 триллиона рублей прибыли, из них на долю мобильной святи и интернета пришлось около 1,1 триллиона рублей. Реклама 15 Если учитывать названные ФСБ 10%, то это получится примерно 110 миллионов рублей. Этих денег будет абсолютно недостаточно для покрытия всех затрат на создание огромной инфраструктуры хранения больших объемов данных и способов их защиты. А значит затраты еще больше возрастут или придется забыть про серьезную защиту частной переписки граждан.

Напомним, с 1 июля в России согласно «закону Яровой» операторы мобильной связи обязаны хранить разговоры и переписку всех граждан.