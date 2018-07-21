Саперы Черноморского флота в Ялте взорвут бомбу времен ВОВ на Приморском пляже

Саперы Черноморского флота на двое суток раньше, чем планировалось, проведут на Приморском пляже Ялте операцию по обезвреживанию авиабомбы времен войны, пишут "Аргументы недели-Крым".

Напомним, 19 июля один из крупнейших пляжей в центре Ялты закрыли для туристов из-за того, что на его территории был найден опасный боеприпас времен войны. Его обезвреживание планировалось рано утром в понедельник, 23 июля.

Однако городские власти попросили ликвидировать бомбу, лежащую на 8-метровой глубине, как можно раньше из-за большого наплыва туристов в самый разгар сезона.

«Закрытие одного из центральных ялтинских пляжей в летний период даже на несколько дней доставляет массу неудобств, как отдыхающим, так и местным жителям», – отметил замглавы горадминистрации Станислав ШАПОРТОВ.

Командующий ЧФ принял это во внимание и сократил сроки подготовки. В итоге подрыв боеприпаса перенесли на раннее утро субботы 21 июля. После завершения всех необходимых работ доступ на пляж вновь будет открыт.