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Что можно делать и что нельзя в день Казанской иконы Божией Матери
Православные отмечают Казанскую «летнюю».
21 июля 2018, 09:30 [«Аргументы Недели», Мария Капустина ]
21 июля православной церковью празднуется явление Пресвятой Богородицы в Казани, поэтому икону так и называют - «Казанской». Событие произошло во времена правления Ивана Грозного, спустя 27 лет после присоединения Казанского ханства.
Богородица явилась не грозному царю, а девятилетней девочке – Матроне, повелев найти среди развалин на пепелище ее икону. Матроне сначала никто не поверил, и только после третьего явления Богоматери, мать Матроны с девочкой отправились на поиски. Когда мать с дочерью стали копать на том месте, где до пожара была печь, они обнаружили икону, которая излучала неземной свет. Выяснилось, что икона чудотворная и тысячи верующих стали обращаться к Богородице за помощью. Сейчас казанской благословляют молодых супругов, молятся о путешествующих и благополучии. По- гречески такой тип иконы, названный «Оранта», означает «путеводительница».
Так эта небольшая икона, найденная девочкой, стала вскоре всенародной святыней, знаменем Небесного покрова Пресвятой Богородицы над нашим Отечеством. Особое почитание этого образа доказывает его празднование 2 раза в году: 21 июля и 4 ноября, в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году.
Казанской иконе Божьей Матери молятся об излечении любых телесных болезней, особенно болезней глаз, о помощи в выборе верного решения в сложной ситуации, о духовном прозрении, о мире и согласии в семье. Казанской иконой благословляют молодых на вступление в брак.
На Руси день летней Казанской также считался «днем первого снопа», после которого можно было начинать жатву. В отличие от других церковных праздников, в день Казанской иконы работать не запрещено. Но с утра лучше сходить в храм на праздничную службу.
В день почитания Казанской иконы Божьей Матери желательно не грустить и не ссориться. В этот день в домах собираются гости. В старину считали, что день Казанскую «летней» – один из самых счастливых для венчания и заключения браков.
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