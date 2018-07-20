На выходных в Москве не будут работать вестибюли трех станций метро
20 июля 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
На выходных будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Кроме того, согласно официальным данным, вестибюль одной из станций не будет функционировать в течение рабочей недели.
С 22.00 пятницы до утра понедельника не будет работать западный вестибюль станции "Рязанский проспект" и южные вестибюли "Люблино" и "Марьино", передает РИА "Новости".
Ремонт на станциях "Марьино", "Люблино" и "Орехово" будет продолжаться и в будние дни на будущей неделе – с 23 по 27 июля, вследствие чего пассажиры не смогут попасть в южные вестибюли после 22.00.
Также известно, что южный вестибюль станции "Каховская" будет закрыт с завтрашнего дня до следующей пятницы.
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