На выходных в Москве не будут работать вестибюли трех станций метро

На выходных будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Кроме того, согласно официальным данным, вестибюль одной из станций не будет функционировать в течение рабочей недели.

С 22.00 пятницы до утра понедельника не будет работать западный вестибюль станции "Рязанский проспект" и южные вестибюли "Люблино" и "Марьино", передает РИА "Новости".

Ремонт на станциях "Марьино", "Люблино" и "Орехово" будет продолжаться и в будние дни на будущей неделе – с 23 по 27 июля, вследствие чего пассажиры не смогут попасть в южные вестибюли после 22.00.

Также известно, что южный вестибюль станции "Каховская" будет закрыт с завтрашнего дня до следующей пятницы.

