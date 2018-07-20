В исправительной колонии в Керчи осужденные пожаловались на избиения

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №2 в Керчи, передали более 70 жалоб на противоправные действия сотрудников колонии, пишут "Аргументы недели-Крым".

Так, они жалуются на неоднократное и необоснованное применение физической силы, пишет «Гулаг-Инфо».

По информации издания, избиения происходят в помещениях, не оборудованных и не просматриваемых камерами видеонаблюдения. Двое заключенных, не выдержав избиений, предприняли попытку самоубийства.

В связи с этим члены Общественной наблюдательной комиссии и прокуратуры республики проводят внеплановые проверки.

«По предварительной информации оперативный сотрудник управления АБИБУЛЛАЕВ Алим Ферат-оглы, со вчерашнего дня и по настоящий момент проводит с осужденными профилактические беседы, предлагая не писать заявления и жалобы, угрожая увеличением сроков отбывания наказания за предоставление ложной информации тем осужденным, кто подал или собирается подать жалобы на незаконные действия сотрудников колонии», – сообщает издание.