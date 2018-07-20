Минтруд рассказал о выходных и праздниках в 2019 году

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили предложения о переносе выходных дней в 2019 году. Согласно последней информации, россияне получат длинные новогодние и майские праздники.

Праздничные дни в субботу и воскресенье 5 и 6 января будущего года в Минтруде предлагают перенести на май.

Таким образом, граждане России будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в рамках новогодних каникул, затем выходные дни будут 23 и 24 февраля, а также 8,9 и 10 марта. Майские праздники тоже будут довольно длинными: россияне не будут работать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 число. Кроме того, выходными днями останутся 12 июня и период с 2 по 4 ноября.