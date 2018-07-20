Сильный потоп парализовал движение в районе Одинцово

Сильный потоп, ставший результатом ночных дождей, парализовал проезд на одной из автомагистралей подмосковного Одинцово. По словах местный автомобилистов, на дороге творится коллапс.

За вчерашний день выпал почти месячный объем осадков. Дренажные системы рассчитаны на более мягкие погодные условия, в связи с чем образовалось подтопление.

Сейчас ведутся работы по прочистке сливных решеток от веток и мусора для более оперативного ухода воды, сообщает сайт Подмосковье сегодня.