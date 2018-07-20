Путин: ЧМ-2018 разрушил стереотипы о России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года разрушил стереотипы о нашей стране. Об этом политик сообщил на заседании госсовета по физической культуре и спорту.

По словам президента России, ЧМ-2018 также поднял волну неподдельного интереса к футболу и к РФ как к стране-хозяйке мундиаля, передает в пятницу РИА "Новости".

Владимир Путин в рамках своей речи на заседании также уточнил, что следует подавать другим государствам пример открытости, а также всеми силами поддерживать интерес людей к России и желание болельщиков вновь и вновь возвращаться в Москву и другие российские города.