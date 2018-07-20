В пятницу, 20 июля, стало известно, что 28-летний Федор Смолов, которому не удалось забить гол во время решающего пенальти в матче со сборной Хорватии в рамках ЧМ-2018, отдыхает в Сен-Тропе.

Спортсмен не публикует фотографии с отдыха. Вероятно, Федор хочет побыть в одиночестве и не привлекать к себе лишнего внимания после поражения на чемпионате мира.

Ведущая телеканала "Россия-1" Анна Львова недавно случайно столкнулась с футболистом на Лазурном побережье. Она отметила, что Смолов хорошо отдыхает, глаза у него "сухие". Анна не исключила, что душевные раны значительно лучше заживают в Сен-Тропе, передает "СтарХит".