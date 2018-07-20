В Европе всё больше понимания, что Крым российский
20 июля 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео САЛЬВИНИ считает законным проведение референдума в Крыму в 2014 году, пишут "Аргументы недели-Крым".
В интервью американскому изданию он сообщил, что мнение о поддельном референдуме является неверным, поскольку 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ, пишет «РИА Крым».
САЛЬВИНИ считает, что есть несколько исторически российских зон с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат России
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