В Европе всё больше понимания, что Крым российский

Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео САЛЬВИНИ считает законным проведение референдума в Крыму в 2014 году, пишут "Аргументы недели-Крым".

В интервью американскому изданию он сообщил, что мнение о поддельном референдуме является неверным, поскольку 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ, пишет «РИА Крым».

САЛЬВИНИ считает, что есть несколько исторически российских зон с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат России