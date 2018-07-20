На территории всей Амурской области введен режим ЧС

Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории из-за сильного паводка. Вода в реках поднимается до критических отметок, подтоплены сотни дачных участков и несколько десятков жилых домов.

Как информирует ОТР, на сегодняшний момент размыты автомобильные дороги, частично разрушены 4 моста. В Благовещенске под воду ушла вся нижняя часть набережной. На этом беды не заканчиваются, поскольку метеорологи предупреждают о новом циклоне, который приближается к региону.