На территории всей Амурской области введен режим ЧС
20 июля 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории из-за сильного паводка. Вода в реках поднимается до критических отметок, подтоплены сотни дачных участков и несколько десятков жилых домов.
Как информирует ОТР, на сегодняшний момент размыты автомобильные дороги, частично разрушены 4 моста. В Благовещенске под воду ушла вся нижняя часть набережной. На этом беды не заканчиваются, поскольку метеорологи предупреждают о новом циклоне, который приближается к региону.
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