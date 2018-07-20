Дрыманов, подозреваемый в получении взяток, обжаловал арест

Бывший начальник московского главка СКР Александр Дрыманов, которого подозревают в получении взяток, обжаловал в пятницу, 20 июля, решение о своем аресте. Об этом сегодня сообщили в Лефортовском суде.

Известно, что апелляционная жалоба от адвоката генерала Дрыманова уже поступила, однако пока неизвестно, когда именно она будет рассмотрена, передает РИА "Новости".

Напомним, что Александр Дрыманов подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере. Как ранее сообщал адвокат, он был задержан в рамках расследования дела о подкупе сотрудником СК людьми "вора в законе", известного как Шакро Молодой.