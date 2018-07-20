Путин порекомендовал не торопиться с повышением пенсионного возраста

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 июля, высказался о повышении пенсионного возраста в стране. По словам главы государства, данный вопрос является очень чувствительным.

Политик заявил, что ему, как и большинству россиян, не нравится предлагаемое правительством повышение пенсионного возраста, передает ТАСС.

По словам Владимира Путина, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Президент уточнил, что пенсионное законодательство в России можно менять еще в течение грядущих десяти лет, поскольку страна располагает средствами для этого.