Ученые назвали продукты, снижающий риск смертности

Китайские ученые выяснили, что употребление в ежедневном рационе большого количества рыбы способно снизить смертность у мужчин и женщин.

Медикам давно известно, что рыба и продукты, содержащие омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3-ПНЖК), чрезвычайно полезны для организма. Поэтому врачи часто рекомендуют диеты, основу рациона которых составляют морепродукты, пишет Ридус.

Эти продукты богаты белком и содержат важные жирные кислоты, принимающие участие в метаболизме. Постоянное употребление рыбы и других морепродуктов на постоянной основе заметно снижает уровень холестерина в крови.

Ученые выяснили, что мужчины, которые по сравнению с другими участниками исследования употребляли больше рыбы, на 10% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37% — от болезней печени.

Женщины, употреблявшие рыбу, на 38% реже умирал от болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).

Как отмечает издание, способ приготовления рыбы тоже влиял на смертность, но только у женщин. Участницы, употреблявшие в основном жареную рыбу, имели бóльший риск смертности от всех болезней по сравнению с женщинами, которые варили рыбу или готовили ее на пару.