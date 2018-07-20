Медведев: власти могут выделять больше средств на профилактику лесных пожаров
20 июля 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о важности усиления профилактики и борьбы с лесными пожарами в стране. По мнению премьера, власти могут выделять больше средств на данные цели.
В ходе совещания по охране лесов и обработке древесины Медведев назвал охрану лесов одной из приоритетных задач российского руководства. Глава правительства напомнил, что в этом году финансирование противопожарных мероприятий в регионах увеличилось до 6 миллиардов рублей, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев также отметил, что ранее в РФ был создан штаб по координации деятельности по тушению пожаров. По его словам, во всех городах России должны быть необходимое оборудование, спецтехника и снаряжение. Кроме того, следует активно развивать систему малой авиации, чтобы очаги возгорания можно было замечать на ранних стадиях.
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