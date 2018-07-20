Жителям Южного Урала рассказали,как передавать показания счетчиков электричества

В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО «МРСК Урала» сообщают, что показания индивидуальных приборов учета электроэнергии за июль и последующие месяцы можно передать в ОАО «МРСК Урала» любым из следующих способов:

• По телефону-автоответчику 8-800-1000-172, следуя указаниям автоинформатора.

• На официальном сайте компании в разделе «Клиентам» - «Энергосбытовая деятельность» - «Челябинская область» - «Передача показаний» https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/transfer/. Введите номер лицевого счёта, указанный в прежних квитанциях (номера лицевых счетов физических лиц не изменяются), а затем – в соответствующих полях – показания приборов учёта. Сервис начнёт работать 21 июля в 8:00.

• По электронной почте sbyt74@che.mrsk-ural.ru до 23 числа расчетного месяца. В теме сообщения укажите: «Показания за июль 2018», а в сообщении помимо показаний счетчика – фамилию, имя и отчество плательщика (полностью), адрес, номер лицевого счета.

• Заполните ведомость для сбора показаний в расчётных центрах:

Территория обслуживания, адрес местонахождения

г. Челябинск (кроме Металлургического района г. Челябинска) 454091, Челябинск, ул. Российская, 260, тел. 8 (351) 733-07-11

454084, Челябинск, ул. Калинина, 7,

тел. 8 (351) 790-11-02

Металлургический район г. Челябинска (посёлки Аэропорт 1-й, Аэропорт 2-й, Каштак, Першино) 454031, Челябинск, шоссе Металлургов, 38,

тел. 8 (351) 726-17-15, 726-17-36

Красноармейский муниципальный район 456567, Челябинская область, с.Миасское, ул. 60 лет СССР, 4,

тел. 8 (351-50) 2-14-62

Аргаяшский муниципальный район 456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул. Республиканская, 5,

тел. 8 (351-31) 2-15-12

п. Новогорный 456796, Челябинская область, п. Новогорный, ул. Ленина, 7,

тел. 8 (351-30) 9-44-83

г. Челябинск (территория, ранее обслуживаемая Центральным филиалом ПАО «Челябэнергосбыт») 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40, тел. 8 (351) 730-90-91, 730-92-17,

730-91-75

Еткульский муниципальный район 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Новая, 39, тел. 8 (351-45) 2-14-00

Сосновский муниципальный район 456510, Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 2, цокольный этаж, тел. 8 (351-44) 9-02-60

Кунашакский муниципальный район 456730, Челябинская область, с. Кунашак, ул. Больничная, 2а, тел. 8 (351-48) 2-50-31

Коркинский муниципальный район 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Танкистов, 22, тел. 8 (351-52) 4-06-12

Копейский городской округ 456620, Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, 46, тел. 8 (351-39) 3-49-54

Еманжелинский муниципальный район 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,

тел. 8 (351-38) 2-24-67

Увельский муниципальный район 457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Октябрьская, 6,

тел. 8 (351-66) 3-22-45

Южноуральский городской округ 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 60А,

тел. 8 (351-34) 4-73-71

Октябрьский муниципальный район 457170, Челябинская область, с. Октябрьское, ул. Советская, 100,

тел. 8 (351-58) 5-14-36

Златоустовский городской округ 456227, г. Златоуст, пр. Мира, 19,

тел. 8 (3513) 66-54-99, 8 (3513) 66-30-98

Кусинский муниципальный район 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. Гагарина, 36а, тел. 8 (35154) 3-03-64

Уйский муниципальный район 456470, Челябинская область, с. Уйское, ул. Комсомольская, 39,

тел. 8 (35165) 3-15-05

Саткинский муниципальный район 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24, тел. 8 (35161) 3-19-18

456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Октябрьская, 5-2, тел. 8 (35161) 6-66-12

456905, Челябинская область, п. Межевой, ул. К.Маркса, 5а, тел. 8950-733-96-15

Усть-Катавский городской округ 456069, Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, 20 строение 1,

тел. 8 (35167) 3-06-11

Катав-Ивановский муниципальный район 456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина, 25,

тел. 8 (35147) 2-00-72

456120, Челябинская область, г.Юрюзань, ул. И.Тараканова, 31, пом. 2,

тел. 8 (35147) 2-96-85

Ашинский муниципальный район 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 15, тел. 8 (35159) 3-29-20

456007, Челябинская область, г. Миньяр, ул. Октябрьская, 2, тел. 8 (35159) 7-16-87

456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, 17а, тел. 8 (35159) 7-00-31

Миасский городской округ 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 50, оф. 323,

тел. 8 (35135) 7-15-35, 8 (35135) 7-50-54

Чебаркульский городской округ Чебаркульский муниципальный район 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1,

тел. 8 (35168) 2-47-89

Трехгорный городской округ 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, шоссе Восточное, 2,

тел. 8 (35191) 4-13-30

456082, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, 58,

тел. 8-9000-670-944



г.Магнитогорск 455000, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7, тел. 8 (3519) 29-81-05

Агаповский муниципальный район 457400,. Челябинская область, п. Агаповка, ул. Труда, 9,

тел. 8 (3519) 29-81-15

Брединский муниципальный район 457315, Челябинская область, п. Бреды, ул. Фрунзе, 15а, тел. 8 (3519) 29-81-15

Варненский муниципальный район 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Ленина, 1, тел. 8 (3519) 29-81-13

Верхнеуральский муниципальный район 457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Ерёмина, 1а,

тел. 8 (3519) 29-81-14

Кизильский муниципальный район 457610, Челябинская область, с. Кизильское, ул. Ленинская, 97,

Тел 8 (3519) 29-81-13

Нагайбакский муниципальный район 457650, Челябинская область, с. Фершампенуаз, ул. Труда, 64/1,

Тел. 8 (3519) 29-81-14

Карталинский муниципальный район Локомотивный городской округ 457300, Челябинская область, г. Карталы, ул. Юбилейная, 7а, тел. 8 (3519) 29-81-16

Чесменский муниципальный район 457220, Челябинская область, с. Чесма, ул. Ленина, 76, тел. 8 (35163) 3-49-64

Троицкий городской округ

Троицкий муниципальный район 457105, Челябинская область, г. Троицк, п. ГРЭС, ул. Крупской, 4,

тел. 8 (35163) 3-27-28

Пластовский муниципальный район 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Галкина, 16, тел. 8 (35163) 3-49-64

Кыштымский городской округ 456870, г. Кыштым, ул. Некрасова, 2, тел.8(35151)4-08-13

Каслинский муниципальный район 456830, г. Касли, ул. Ретнёва, 2Б, тел.8-(35149)-55365

456840, с. Тюбук, ул. Революционная, 5, тел.8-(35149)3-18-50

Карабашский городской округ 456143, г. Карабаш, ул. Комсомольская, 22А, тел.8(35153)2-30-84

Снежинский городской округ 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 31, тел. 8(35146)3-03-39

Озерский городской округ 456780, г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А, тел.8(35130)2-86-54

Нязепетровский муниципальный район 456970, г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, тел.8(35156)3-23-26

Верхнеуфалейский городской округ 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, тел.8(35164)2-03-46

Оплату электроэнергии за июль 2018 г. и последующие периоды нужно производить по реквизитам ОАО «МРСК Урала», которые будут указаны в квитанциях за июль. Квитанции будут доставлены потребителям - физическим лицам в начале августа 2018 г.

Энергетики «МРСК Урала» готовы ответить на все возникающие вопросы. В компании работает телефон «горячей» линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный). Также на официальном сайте ОАО «МРСК Урала» создан специальный раздел, посвященный новой сбытовой функции энергокомпании. С главной страницы сайта выбрать раздел «Клиентам», перейти в меню «Энергосбытовая деятельность», далее - «Челябинская область»: https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/.

Специалисты энергокомпании продолжают технические мероприятия по установлению каналов передачи показаний приборов учета. Энергетики «МРСК Урала» прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить их и сделать процесс более автоматизированным, четким и прозрачным.Для организации своевременного приема платежей от населения за потребленную электроэнергию с 1 июля 2018 года энергетики ОАО «МРСК Урала» организовали работу с крупнейшими банками и расчетно-кассовыми организациями Челябинской области. Так, в ближайшее время жители Южного Урала смогут платить за электроэнергию в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка (Система «Город»), Челиндбанка, ФГУП «Почта России» на территории всей Челябинской области.

Напомним, что с 1 июля 2018 года статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» (вся территория Челябинской области за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ООО «Магнитогорская энергетическая компания») присвоен открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго России «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» от 25 июня 2018 № 497). В соответствии с присвоенным статусом ОАО «МРСК Урала» приобретает и обязанность заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии с потребителями, в том числе с населением и с бюджетными учреждениями, расположенными в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка» принял решение о лишении ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

В соответствии с присвоенным статусом ОАО «МРСК Урала» приобретает обязанность заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии с потребителями, в том числе с населением и с бюджетными учреждениями, расположенными в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Энергетики «МРСК Урала» подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика не отразится на тарифах и на надежности электроснабжения.