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Горячий ТОП региональных новостей: колесо обозрения
20 июля 2018, 14:33 [«Аргументы Недели», Е. Валяева ]
На повестке дня уходящей неделе плохие условия для содержания детей в лагерях отдыха, замыкание электропроводов, обрушение башни Бисмарка, кусачий лев сафари-парка и новое колесо обозрения. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе событий.
Число детей, заболевших в лагере под Тверью, увеличилось до 15. Правительство Тверской области сообщило последние данные о количестве и состоянии детей, которые обратились за медицинской помощью в лагере «Романтик» в Калининском районе под Тверью. Изначально Следственный комитет сообщал о 10 заболевших, по данным властей, сейчас таких детей насчитывается уже 15. Назван предварительный диагноз заболевших - вирусная инфекция, сообщает Афанасий-бизнес.
Короткое замыкание нередко становится причиной пожаров как на Камчатке, так и в других регионах России. Так, с начала 2018 года по этой причине произошло 13 пожаров (почти 6 % от общего числа пожаров), в результате которых погибло 5 человек. За весь 2017 год нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, которые привели к короткому замыканию электропроводки, стали причиной 83 пожаров, в результате которых погибло 3 человека. Как сообщает Полуостров Камчатка, причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к выделению в самый незначительный промежуток времени большого количества тепла в проводниках, а это вызывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции.
Мумию 50-летней женщины обнаружили в Барнауле. Одинокая женщина проживала в одной из квартир в доме №57 на ул. Чкалова в Барнауле. Ее останки пролежали в квартире не менее десяти лет, пока случайно их не обнаружили. При этом, по словам соседей, ей регулярно доставляли квитанции на оплату ЖКХ. Как сообщает НДН.инфо, мумию женщины удалось обнаружить после того, как в квартире снизу начали делать ремонт.
Жительницу Кирова искусал лев. 46-летняя кировчанка Ольга С. находилась в туристической поездке в крымском сафари-парке под Белогорском. Во время экскурсии она подошла ко льву и взяла его за гриву. В ответ животное схватило ее зубами за кисть и потащило. По словам кировчанки, контакт со львом был разрешен персоналом сафари-парка. Женщина положила руку на гриву животного, оно ухватило ее и потащило к другим львам. Я думала, сейчас разорвут, рассказала Ольга. Спасли ее сотрудники заведения. Они же оказали ей первую медпомощь и предложили пройти бесплатно лечение в частной клинике. Кировчанка решила отправиться в государственное медучреждение. Позже она потребовала от руководства сафари-парка компенсацию в размере миллиона рублей. Сейчас следователи СК России по Крыму проводят проверку по факту случившегося, сообщает Новый Вариант.
Под Калининградом обрушилась башня Бисмарка. Башня Бисмарка, построенная в начале XX века и признанная объектом культурного наследия, частично обрушилась в районе города Черняховск под Калининградом, пишет НИА Калининград.
Как рассказали в администрации города, скорее всего, часть башни обрушилась после сильных дождей. Теперь нам предстоит обследовать сооружение и будем искать средства на его консервацию.
15-метровая башня из булыжника была открыта в Инстербурге в 1913 году в честь первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка. Башни Бисмарка строились в четырех частях света: Европе, Африке, Америке и Австралии. Было возведено 250 сооружений, до наших дней сохранилось 175. Две уцелевшие башни находятся в Калининградской области: помимо Черняховска, 23-метровое кирпичное строение, облицованное тесаными валунами, стоит в Горино. Обе башни имеют статус объекта культурного наследия, но находятся в аварийном состоянии.
На Ямале введен режим ограничения пребывания в лесах и особый противопожарный режим.
Согласно постановлению правительства ЯНАО, с 13 июля в регионе введен особый противопожарный режим, чтобы контролировать обстановку с лесными пожарами, защитить население и территории региона от ЧС, информируют Vestiural.
Кроме этого, с 14 июля на всей территории округа ограничено посещение лесов из-за повышения уровня пожарной опасности. Ограничение введено на землях лесного фонда Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств и всех участковых лесничеств.
В Пензенской области прошло первое в 2018 году перезахоронение останков воина Великой Отечественной. Речь идет об Александре Павловиче Шанине,уроженце села Алферьевка. В 1941-м он ушел на фронт и с июля того же года числился пропавшим без вести. Семья не оставляла попыток найти хоть какие-то сведения об Александре Павловиче, дома у него остались двое детей и жена. Узнать, где похоронен боец, удалось только внукам пензенского солдата, которые знают о нем лишь по рассказам родителей и фотографиям. Могилу бойца отыскали белорусские поисковики. Об этом пишет Пенза-Пресс.
До конца июля планируют в парке Гагарина установить колесо обозрения. Новый аттракцион будет высотой 55 метров. Там будет 24 отапливаемые и кондиционируемые кабинки. Каждая рассчитана на 6 человек. Завершить строительство и провести тестовые запуски колеса собираются уже в конце июля. Однако из-за плохой погоды сроки могут сдвинуться, пишет SamaraToday.
6-летний мальчик погиб от удара током на Ставрополье. Следственным отделом по Промышленному району г. Ставрополя возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней женщины, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, 30 июня текущего года подозреваемая, находясь на территории своего домовладения в городе Ставрополе, подключила к источнику электрического питания неисправный и имеющий повреждения в виде оголённых проводов удлинитель, ведущей к водному насосу. В этот же день 6-летний внук схватил указанный удлинитель правой рукой, в результате чего от действия технического электричества наступила его смерть. Как сообщает Ставропольский Репортер, в настоящее время следователем в целях своевременного и квалифицированного расследования по делу уже проведены осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, и получение необходимых доказательств.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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