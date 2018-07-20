Своеобразный нигерийский «бизнес»

Футбольные фанаты из Нигерии, возможно, были огорчены окончанием чемпионата мира по футболу больше всех. Болельщики из других стран смогли быстро и беспроблемно вернуться на родину после окончания футбольного праздника, а около 200 нигерийцев – нет.

По сообщениям, поступившим в средства массовой информации, на родине мошенники пообещали нигерийским фанатам, что в Россию по паспорту болельщика — Fan ID, они смогут найти работу в России на время проведения чемпионата мира или даже стать профессиональными футболистами. Фирма-обманщица оформляла нигерийцам паспорта болельщиков за 300 долларов, хотя в рамках проведения чемпионата Fan ID регистрируется бесплатно. Помимо оплаты паспорта болельщика, пострадавшие от обмана мошенников болельщики также оплатили билеты в Россию и обратно. После того, как нигерийцы прибыли в Российскую Федерацию, их билеты обратно были аннулированы.



Представители общественной организации волонтёров «Альтернатива» сообщают, что 12 июля нигерийские болельщики пытались улететь из России специальным рейсом из аэропорта «Шереметьево», однако в терминал, куда они прибыли, их не впустили. Оказалось, что из терминала A вылетают только частные самолёты. Так, молодым людям без визы пришлось собраться на ночёвку возле нигерийского посольства, не имея при себе ни денег, ни пропитания. А некоторые остались ночевать в московских аэропортах.

Представители Посольства Нигерии обещали решить вопрос болельщиков в течение 5 дней. Для нигерийцев выделили транспорт и обнадёжили разместить их в хостелах на время, пока будет решаться проблема. Оплачивать размещение пострадавших от действий мошенников будет нигерийская сторона. Также посол Нигерии Стив Дэвис Угбах сообщил, что намерен обратиться за помощью в решении этого вопроса к российскому правительству. Паспорт болельщика разрешает находиться без визы на территории России до 25 июля, однако нигерийское посольство опасается, что не успеет отправить всех своих граждан на родину к этому моменту.

Как известно, Нигерия – страна, в которой по уровню доходов от внешних валютных операций мошенничество занимает четвертое место. После экспорта нефти, природного газа и какао.

Причину столь необычной специализации нигерийцев объясняют по-разному. По результатам исследования World Bank, в этой стране с достаточно высоким уровнем образования и безработицы четверть выпускников колледжей оказываются невостребованными на рынке труда. Вероятно, их и используют при осуществлении интернет-афер криминальные структуры, которые расплодились за время хаоса и военных диктатур, сменявших друг друга в течение двадцати лет.

Festac Town – один из районов столицы Нигерии, где интернет-мошенники ночами “творят” в Сети, а днем щеголяют шикарными костюмами и автомобилями, хвастают успешными операциями и планируют новые атаки. Там же действуют подпольные телефонные линии, которые обеспечивают мошенникам связь с любым городом мира.

Надо отдать должное нигерийским аферистам – они изобретательные и умелые мастера своего дела, идет ли речь о краже персональных данных, поддельных извещениях о выигрыше в лотерею, массовой рассылке мошеннических писем, содержание которых продумано до мелочей, или выуживании денег у получателей, будь то частное лицо или сотрудники бразильского банка.

Отдадим должное и нынешним демократическим властям Нигерии: три года назад они объявили войну интернет-мошенничеству и достигли несомненных высот. Однако до полной победы еще далеко – этот криминальный бизнес в Нигерии процветает, а разработанные местными умельцами приемы подхватили спамеры всего мира.

Получившее широкое распространение “ноу-хау” нигерийцев – ставшие классическими мошеннические “нигерийские” письма. Схема проста: в спамовых письмах, изначально рассылавшихся от имени вдовы (или иных родственников или доверенных лиц) опального нигерийского диктатора, рассказывается о миллионах долларов, которые отправитель может заполучить только с помощью третьего лица, т.е. получателя сообщения. Естественно, предлагается солидное вознаграждение за услугу. Для успешного проведения операции от посредника требуются незначительные по сравнению с грядущими барышами деньги, получив которые безутешная вдова (или другой персонаж “правдивой” истории) исчезает.

Просто, эффективно и до сих пор работает. Подход у мошенников творческий: учитывается текущая политическая ситуация в мире и в соответствии с ней меняются имена миллионеров; используются поддельные документы; для пущей солидности в переговорах участвуют “пасторы” и “адвокаты” и присылаются фотографии участников будущей сделки.

Кроме нажитых неправедным путем миллионов, которые нужно вывезти из охваченной беспорядками страны (например, деньги иракских генералов), в “нигерийских” письмах используются и другие формы приманок. Речь может идти либо о банковском вкладе, владелец которого умер, не оставив наследников, либо о контракте, сумма по которому также стала никому не нужной, и т.п.