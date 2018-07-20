Жительница Новосибирска грубо осудила людей, которые считают, что хорошего человека должно быть много. Новосибирская блогерша составляет программы похудения и дает рекомендации, как заработать в Instagram, - сообщает m24.ru. В сети набросились на Алену Водонаеву за пост о толстых людях

Она не позволяет себе весить более 50 килограммов. Блогерша опубликовала в фото, где сравнивает свою фигуру при весе в 56 и 50 килограммов и написала, что "все мы будем гореть в аду, а жирные еще и шкворчать". Этот пост разозлил хейтеров. Многие написал в комментариях, что блогерша не только худая, но и злая.

Возмущенные хейтеры заметили, что многие крупные женщины гораздо женственнее и добрее.

Постоянно критикует полных людей бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева. И в ответ сама подвергается критике.