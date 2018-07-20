15 фактов о работе в Челябинске

Никогда не знаешь, чем ещё может удивить Челябинск. Падающий метеорит, зашкаливающая радиация, центр металлургии - всё это точно про Челябинск. Но вот о работе в Челябинске и вправду знают очень мало. Мы решили это исправить. GorodRabot.ru собрал 15 фактов о жизни и работе в Челябинске. Читайте - будет интересно.

15 фактов

1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Челябинске — 31 441р.

2. Сейчас в Челябинске более 15 000 вакансий.

3. За день в Челябинске появляется более 700 вакансий, а за неделю — более 6500 вакансий.

4. На среднюю заработную плату в 31 441р челябинец может купить 12 грамм золота, 715 литров бензина АИ-95 или 223 акции Газпрома. В иностранной валюте средняя зарплата 34 441₽ равняется 501$ или 429€.

5. Сейчас в Челябинской области 8100 официально безработных. Это значит, что все безработные Челябинска смогут найти работу на GorodRabot.ru.

6. Средняя зарплата челябинца 31 441₽ — это 3,7 балла. Для получения минимальной пенсии челябинцу нужно накопить 13,8 балла. После выхода на пенсионный возраст пенсия среднестатистического работника в Челябинске составит 14 600₽ для женщин и 16 100₽ для мужчин.

7. Самые популярные профессии Челябинца: менеджер по продажам — 32 600р средняя зарплата в месяц, водитель — 46 900р, продавец — 21 400р, оператор Call-центра — 21 200р, инженер — 33 900р.

8. Аренда однокомнатной квартиры в Челябинске обходится в 14 000₽ - это треть официальной средней заработной платы по городу.

9. В Челябинске семья из двух взрослых и одного ребёнка в месяц тратит как минимум 12 000р, в год — от 144 000р. Для сравнения, в Москве семья из двух взрослых и одного ребёнка тратят примерно от 20 000р в месяц и от 240 000р в год.

10. Около 13% вакансий в Челябинске предлагают “минималку” ниже 15 000 р в месяц.

11. МРОТ в Челябинске составляет 11 163р. Узнайте, смогла ли прожить на МРОТ журналистка GorodRabot.ru.

12. В Челябинске сложно найти работу без знакомств. Во многих случаях зарплата и условия труда в компаниях ниже средних.

13. Проще всего в Челябинске найти работу в it-сфере. По словам челябинцев, средняя зарплата челябинского программиста - 80 000-120 000р.

14. Многих челябинцев устраивает жизнь в городе. Если сравнивать с другими городами, в Челябинске меньше работодателей-кидал, стабильные зарплаты.

15. Самый простой способ найти работу жителям Челябинска - искать её на GorodRabot.ru.

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