В Норильске пошел снег
20 июля 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня рано утром в Норильске прошел мокрый снег. Норильчане сняли это природное явление и опубликовали в соцсетях фото и видео. Хотя особого удивления снег в июле у горожан не вызвал.
"В общем, чему вы там у себя на большой земле удивляетесь? Для нас снег и в июне, и в июле – это нормально. Мы это даже за событие не считаем", - говорят в Норильске, передает kp.ru.
Сейчас в городе пасмурно и прохладно – 7 градусов тепла.
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