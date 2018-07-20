В Норильске пошел снег

Сегодня рано утром в Норильске прошел мокрый снег. Норильчане сняли это природное явление и опубликовали в соцсетях фото и видео. Хотя особого удивления снег в июле у горожан не вызвал.

"В общем, чему вы там у себя на большой земле удивляетесь? Для нас снег и в июне, и в июле – это нормально. Мы это даже за событие не считаем", - говорят в Норильске, передает kp.ru.

Сейчас в городе пасмурно и прохладно – 7 градусов тепла.

Публикация от ????????????Inga???????? (@inga121211)19 Июл 2018 в 6:59 PDT