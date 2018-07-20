Водителей в Москве и Подмосковье призывают отложить поездки из-за погоды

Москву и Московскую область заливает. Ливень начался в четверг, продолжался почти всю ночь и идет сейчас. По прогнозу экспертов, в пятницу вечером из-за непогоды на дорогах столицы, особенно на вылетных магистралях, возникнут пробки, - сообщает m24.ru.

На выходные москвичи рвутся после работы за город, на дачи. ЦОДД призывает водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за плохой погоды. По данным ЦОДД, серьезные затруднения возможны на Садовом кольце, ТТК, МКАД и дорогах по направлению в область. Необходимо четко соблюдать правила дорожного движения.

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди "нальют" до 12 миллиметров осадков. Но день ожидается теплее, чем вчера. Воздух прогреется до плюс 27 градусов.