Эвелина Бледанс отправила ялтинцев в культурную Мекку
20 июля 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Эвелина Бледанс вдохнула вторую жизнь в переданный ей в аренду ялтинский кинотеатр «Спартак», который до этого уже много лет использовали не по назначению. Теперь на его месте - центр современного искусства.
В комментарии «Аргументам недели» телеведущая рассказала, что «Спартак» очень много для нее значит. В школьные годы она не пропускала ни одного сеанса в кинотеатре. «К сожалению, помещение уже давно превратилось в самый настоящий базар, где торговали разным хламом и тряпками. Я не могла на это спокойно смотреть», – пояснила Бледанс свое решение превратить кинотеатр в крымскую «культурную Мекку».
Посетители новоиспеченного центра современного искусства «Орион» могут насладиться двумя виртуальными выставками с «живыми» картинами. Мультимедийные технологии позволяют заглянуть «внутрь» творений известных художников.
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