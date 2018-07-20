Эвелина Бледанс отправила ялтинцев в культурную Мекку

Актриса Эвелина Бледанс вдохнула вторую жизнь в переданный ей в аренду ялтинский кинотеатр «Спартак», который до этого уже много лет использовали не по назначению. Теперь на его месте - центр современного искусства.

В комментарии «Аргументам недели» телеведущая рассказала, что «Спартак» очень много для нее значит. В школьные годы она не пропускала ни одного сеанса в кинотеатре. «К сожалению, помещение уже давно превратилось в самый настоящий базар, где торговали разным хламом и тряпками. Я не могла на это спокойно смотреть», – пояснила Бледанс свое решение превратить кинотеатр в крымскую «культурную Мекку».

Посетители новоиспеченного центра современного искусства «Орион» могут насладиться двумя виртуальными выставками с «живыми» картинами. Мультимедийные технологии позволяют заглянуть «внутрь» творений известных художников.