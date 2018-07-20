В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах

Проект закона о сводных расчетах, благодаря которому можно оценивать состояние атмосферы и регулировать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, был внесен в Правительство России.

Напомним, что его в конце 2016 года инициировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Как уточнил председатель профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов, южноуральская версия два раза получала отрицательные отзывы, и теперь специалисты Минприроды России представили свой вариант.

Документ очень важен для всех жителей Южного Урала, так как в нем прописано, как оценить всю совокупность выбросов предприятий, транспорта, продуктов горения свалок, угольного разреза в Коркино и так далее. В итоге он позволит регулировать загрязненность воздуха,что особенно важно в период НМУ.

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