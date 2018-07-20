Следственная группа ФСБ в пятницу, 20 июля, проводит обыски в рамках уголовного дела о госизмене в головном институте госкорпорации "Роскосмос" Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМ).

Обыски проходят сейчас и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, - сообщает "Коммерсантъ". По некоторым данным, обыски идет в Москве и в подмосковном Королёве.

По данным источников издания, оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче иностранным спецслужбам сведений под грифом "Совершенно секретно" о российских гиперзвуковых проектах.

В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили, что в головном институте госкорпорации — ЦНИИМАШе — проходят обыски, - передаёт RT.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказать максимальное содействие при расследовании дела о госизмене. Спецслужбы ранее получили информацию о том, секретные наработки российской промышленности в области гиперзвука были переданы за границу.