В Симферополе дождями затопило железнодорожный вокзал

Накануне в Симферополе, не впервые за эту неделю, лил дождь, а в некоторых районах даже выпал град, пишут "Аргументы недели-Крым".

В результате больше всего пострадал район железнодорожного вокзала города: его традиционно затопило.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях фотографии и видео, на которых видно, что легковые автомобили наполовину, а маршрутки – по колеса находятся в воде.

Многие комментаторы не удивились летнему потопу: кто-то написал, что такие ситуации во время дождей происходят со времен СССР, а кто-то посоветовал «привыкнуть». Нашлись и советчики: один комментатор выразил мнение, что этот район перестанет подтапливать только после глобальной переделки дренажных каналов.







