В Симферополе дождями затопило железнодорожный вокзал
20 июля 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне в Симферополе, не впервые за эту неделю, лил дождь, а в некоторых районах даже выпал град, пишут "Аргументы недели-Крым".
В результате больше всего пострадал район железнодорожного вокзала города: его традиционно затопило.
Очевидцы выкладывают в социальных сетях фотографии и видео, на которых видно, что легковые автомобили наполовину, а маршрутки – по колеса находятся в воде.
Многие комментаторы не удивились летнему потопу: кто-то написал, что такие ситуации во время дождей происходят со времен СССР, а кто-то посоветовал «привыкнуть». Нашлись и советчики: один комментатор выразил мнение, что этот район перестанет подтапливать только после глобальной переделки дренажных каналов.
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