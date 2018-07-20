Жена футболиста Александра Кержакова регулярно посещает психолога

Некоторое время назад Милана Кержакова заявила, что её муж Александр Кержаков забрал у неё маленького ребёнка. Как говорит Милана, своего малыша она не видела в течение месяца. Кержаков отказывался давать ей видеть ребёнка, так как не был уверен в том, что его супруга адекватна.

Как сообщает teleprogramma.pro, за Александра вступилась телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая была в похожей ситуации. Она обвинила девушку в том, что та хочет просто пропиариться.

Позже Милана Кержакова извинилась за своё поведение и призналась, что на протяжении нескольких месяцев девушка лечилась от наркозависимости. «Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!», - писала Милана у себя на страничке в Instegram.

Сейчас стало известно, что Кержаковым удалось помириться. Александр всячески поддерживает свою жену в её борьбе с наркозависимостью. Милана регулярно посещает психолога, так как хочет наладить отношения с супругом и сохранить семью.