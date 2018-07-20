Вузам грозит недобор и снижение подготовленности абитуриентов и проходного балла

В нынешнем году многим вузам России может грозить недобор. В связи с демографическим кризисом 17-18 лет назад, количество абитуриентов сократилось на 100 000 человек.



Правда, ведущим столичным вузам такая проблема не актуальна, они всегда пользуются спросом, а вот в регионах может случиться провал.



Эту проблему обсуждали на Союзе ректоров России, как и самую основную для системы высшего образования - распределение бюджетных и целевых мест, которое происходит не совсем прозрачно.



Чем это грозит? Снижением проходного балла, а соответственно, и качеством знаний абитуриентов. Преподавателям придётся сложнее с таким контингентом - либо заниматься с ними дополнительно, либо выпускать недоучек. Правда, есть вузы, например, как МГУ, которые помимо ЕГЭ устраивают студентам ещё и свой дополнительный экзамен, тем самым подтверждая качество отбора будущих студентов. Но таких вузов в стране единицы.



После первого августа, когда абитуриенты принесут в приёмные комиссии оригиналы аттестатов, станет понятно, как всё-таки прошла вступительная кампания - 2018.



