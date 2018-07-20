Челябинские эксперты оценили готовность региона к приему туристов из Китая

В июле первая группа из Поднебесной протестировала туристические маршруты Южного Урала. Гостей восхитила уникальная природа нашего края, порадовала ценовая политика. Вместе с тем они обратили внимание на недостатки, препятствующие развитию международного туризма. Главные проблемы: трудности общения в виртуальном пространстве, отсутствие навигации и сервис, не соответствующий требованиям китайской стороны. Какие «фишки» могут привлечь туристов из азиатской страны в Челябинскую область? Об этом шел разговор на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».

Напомним, 11-12 июля Челябинскую область посетила солидная делегация их КНР, в составе которой в том числе были специалисты комитета по развитию туризма Хэйлунцзяни, представители турбизнеса, СМИ и блогеры. Как отметил первый замминистра культуры региона Григорий Цукерман, туризм – одно из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области с Китаем. Южный Урал интересен для китайцев: их привлекает природа, рыбалка, охота, промышленный туризм, точнее – современные производства, как например, цех «Высота-239» на ЧТПЗ. Неподдельный интерес вызывает все, что связано с наследием СССР. Так, во время визита в Челябинск китайских гостей впечатлила экскурсия в музей ЧТЗ, военная техника советской эпохи в Саду Победы.



Стимулом для развития внешнего туризма стало открытие в начале июля авиарейса Харбин – Челябинск – Москва. Это позволяет еженедельно принимать на южноуральской земле 130 пассажиров из Поднебесной. Однако подавляющее большинство китайских туристов не останавливаются в Челябинске, а следуют прямиком в российскую столицу.

- Региональная власть оказала существенную помощь – прямой авиарейс запущен. Дальнейшее развитие зависит от нашего гостеприимства, - утверждает Григорий Цукерман. – К приему китайских туристов нужно готовиться прежде всего туристическому бизнесу.

По словам директора центра развития туризма Дмитрия Столбова, в Челябинской области пока нет ни одного туристического объекта, полностью соответствующего запросам путешественников из Китая. Он обозначил три главные проблемы, которые мешают привлечению туристов. Во-первых, отсутствие социальной сети WeChat, которой привыкли пользоваться китайцы. Через эту сеть они совершают платежи, заказывают еду, покупают билеты и так далее. Во-вторых, трудности с навигацией: в гостиницах нет указателей на китайском, и гостям, не владеющим русским или английским языком, сложно ориентироваться без сопровождающего. В-третьих, оставляет желать лучшего сервисное обслуживание.

роме того, необходимо учитывать особенности национальной китайской кухни. Пока наши туробъекты не готовы удовлетворить запросы гостей из Азии. Еще одна проблема, требующая решения, - дефицит гидов-переводчиков.

– На круглом столе китайские туроператоры озвучили свои рекомендации, заметив, что нашим представителям туриндустрии нужно учиться мыслить как китайцы, - отметил Дмитрий Столбов.

Изменить ситуацию к лучшему важно уже в ближайшее время. Представители южноуральского турбизнеса уже начали работу по устранению недостатков.

По словам директора центра внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Натальи Осиповой, в Челябинске бизнес оперативно подготовились к приему китайских гостей. Например, в отеле «Рэдиссон» подготовили меню на китайском языке и даже предложили гостям несколько национальных блюд.

- Это свидетельствует о высоком уровне организации приема. Я уверена, что другие отели должны поддержат инициативу, - подчеркнула эксперт.- Безусловно, в других территория области это сделать сложнее. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.