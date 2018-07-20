В убийстве фигуриста Дениса Тена стала известна личность второго подозреваемого
20 июля 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Вторым подозреваемым в убийстве бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена является 24-летний уроженец Кызылординской области. Фигурист скончался от ножевого ранения в Алма-Ате.
Как сообщает tengrinews.kz, вторым подозреваемым является Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. По данным полиции, убийца был одет в черную футболку и серые джинсы. Носит солнцезащитные очки. Как передаёт МВД: «Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел». Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД Алматы.
Напомним, что первый подозреваемый Нуралы Киясов признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания.
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